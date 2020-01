Automobilist laat fietser zwaargewond achter na aanrijding op Mathenesserlaan

Een fietser is vanochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Mathenesserlaan ter hoogte van de Hooidrift. Na het ongeval is de betrokken auto doorgereden. De politie is daarom op zoek naar de automobilist, die reed in een kleine grijze auto met ‘op z’n minst schade aan de vooruit en een koplamp’.