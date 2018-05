Automobilist met draaiend kenteken aangehouden bij Schiedam

Een motoragent zag hoe de sportauto rondreed met een wit kenteken met reclame erop. Even later kantelde de plaat, waarna het oorspronkelijke kenteken tevoorschijn kwam.

De chauffeur, een 40-jarige man uit Naaldwijk, moest zijn auto aan de kant zetten. Hij bleek het kenteken met en afstandsbediening te kunnen besturen. De man gaf aan dat hij wist dat het verboden is om de herkenning van een kenteken onmogelijk te maken. Hij gaf aan dat hij het gebruikte om reclame te maken, waarna hij vergeten was de plaat weer om te draaien. De politie nam de apparatuur in beslag.