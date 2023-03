Automobilist parkeert zo dicht langs trambaan dat trams er niet meer langs kunnen: uur vertraging

Franklin Brown en Frédérique Spigt op het podium voor slachtof­fers van de aardbeving

Frédérique Spigt, Franklin Brown , Dri3man en andere artiesten zijn komende dinsdag te zien tijdens een benefietavond voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Verschillende organisaties hebben de handen ineengeslagen voor het benefiet in Theater aan de Schie in Schiedam.