Automobilist raakt onwel achter het stuur, belandt in de berm en rijdt hond aan: ‘Zag er niet goed uit’

Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat ze in Ridderkerk het water is ingereden. De automobiliste werd onwel achter het stuur, raakte van de weg en belandde met haar auto via de berm deels in de sloot. Daarbij reed ze een hond aan. ,,Het zag er niet goed voor het dier”, aldus de politie.