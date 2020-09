Autoverkeer rijdt weer over Erasmusbrug; onderzoek naar instorten bovenleiding in volle gang

updateHet autoverkeer is weer hervat op de Erasmusbrug nadat maandagochtend een bovenleiding van de tram met veel kabaal naar beneden kwam zetten. Eerder werd de Erasmusbrug al officieel vrijgegeven voor fietsers en voetgangers . ,,Wij zijn zelf ook erg geschrokken, maar de brug is veilig’’, benadrukt een woordvoerder van de gemeente.

Het is nog niet bekend wanneer de trams weer over de brug kunnen rijden. Reizigers moeten nog met de metro.

Tijdens het sluiten van klep kwam een deel van de stalen bovenleiding op de Erasmusbrug plots los en stortte op de brug. Daarbij raakte wonderwel niemand gewond. Wel veroorzaakte het ongeluk grote overlast voor zowel het verkeer in de stad als de scheepvaart. Eerder was de verwachting dat de brug tot minimaal dinsdagmiddag gesloten zou blijven.

Quote Het zag er somber uit, maar het is gelukt! De Erasmus­brug is zelfs alweer eerder open dan verwacht Judith Bokhove, Wethouder Mobiliteit

Keihard gewerkt

,,Er is keihard gewerkt vannacht aan een noodstroomvoorziening en noodoplossing voor tram en scheepvaart! Het zag er somber uit, maar het is gelukt! De Erasmusbrug is zelfs alweer eerder open dan verwacht!’’, twitterde wethouder Mobiliteit Judith Bokhove vanmorgen enthousiast.

Die noodoplossing is er dus nog niet voor de tram. Reizigers moeten voorlopig nog gebruik maken van de metro. De RET zet geen extra of langere metro’s in zodat mensen voldoende afstand kunnen houden. ,,Daar hebben we naar gekeken, maar dat is vooralsnog niet nodig’’, zegt een woordvoerster. ,,De spits spreidt zich nog goed.’’ Tramlijn 23 is op Zuid deels overgenomen door bussen. Ook daar is nog geen extra inzet nodig. ,,Ze rijden af en aan, het is niet te druk. Maar we houden dat net als bij de metro uiteraard goed in de gaten.’’

Onderzoek

De zware staalconstructie van de trambovenleiding boven het beweegbare deel van de brug viel rond de klok van tienen naar beneden. De brug was op dat moment bezig te sluiten. ,,De kabel van het contragewicht van dit ineengeklapte tramportaal is gebroken. Daarom stortte het stuk frame naar beneden’’, legt een woordvoerster van de gemeente uit. Waarom de kabel brak, is nog onderwerp van onderzoek.

Quote Er moet nog wel veel gebeuren, want een noodoplos­sing is leuk, maar er moet een structure­le oplossing komen Woordvoerder gemeente Rotterdam

Het ernstige ongeluk leidde tot ongerustheid aan ‘de Coolsingel’. VVD en PvdA maken zich ernstige zorgen over de toestand van de bruggen in Rotterdam, en de Erasmusbrug in het bijzonder. ,,Wij zijn zelf ook geschrokken,’’ reageert Kristel van der Heijden, woordvoerder van de gemeente. Dat mensen bang zijn om over de brug te rijden, snapt ze. ,,Ik begrijp de angst, maar die is niet terecht. De bruggen worden goed onderhouden. Dit hadden we niet verwacht, maar de brug is veilig. Anders zouden we 'm niet vrijgeven. Er moet nog wel veel gebeuren, want een noodoplossing is leuk, maar er moet een structurele oplossing komen.’’

Bekijk hier de video van het incident terug:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.