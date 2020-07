Baan kwijt door corona? Dan pak je een oude bakfiets, een batikhemd en bak je heerlijke sateetjes

Hollandia betaalt 25.000 euro boete voor overlijden werknemer

12:21 Het Krimpense staalbouwbedrijf Hollandia Infra heeft een boete van 25.000 euro betaald in de vorm van een strafbeschikking. In 2018 kwam een werknemer om het leven bij laswerkzaamheden in een bedrijfshal van Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt Hollandia dat zij onvoldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen en niet heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving voor het personeel.