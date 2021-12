Baas van MiniWorld laaiend: ‘Taxibedrijf laat 95-jarige man uren op zijn rit wachten’

Rotterdam van Toen Fraudeur Pincoffs nam de benen door stiekem op de trein te stappen op station Blaak

Ja ja, we hebben weer een ware publiekstrekker te pakken. Ofwel het aloude NS-station Blaak - van vér voor de huidige sneeuwwitte ‘fluitketel’ - dat staalhard en onverschrokken in het Rotterdamse landschap stond. In de tijd dat men nog wars was van architectonische tierelantijnen, maar gewoon bouwde wat er gebouwd moest worden. Trappen, rails, perrons, dak erop, klokkie - klaar. En met al die weinig subtiele bouwmaterialen onverwoestbaar.

