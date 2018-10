Baasje dumpt hond en laat hartverscheurende brief achter

Rechter voorkomt ontruiming van tenten Sinti in Spijkenis­se

19:32 De politie heeft vanmiddag de ontruiming van het terrein aan de Clara Visserstraat in Spijkenisse, waar een groep Sinti-mannen sinds vorige week in tenten en campers verblijft, op het allerlaatste moment moeten afblazen. Dit gebeurde in opdracht van de rechter in Rotterdam.