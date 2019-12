Baasje in shock: ‘Mijn honden zijn als postpakketten vervoerd op het vliegveld’

Weytjens wordt er nog steeds kwaad over als ze erover praat. Ze had haar bagage opgehaald en wachtte in de aankomsthal op haar twee honden, die in een speciaal ruim van het vliegtuig vervoerd waren. ,,Er kwam een kar aan. Een van de bagageafhandelaars pakte de benches ruw beet en zette ze schuin. Ik wist niet wat ik zag! Ik riep tegen hem: ‘Hey, daar zitten dieren in.’’’ Volgens Weytjens brak door de ruwe behandeling zelfs een wiel van de bench af. ,,Toen Bella en Musty uit hun benches kwamen, waren ze helemaal van slag en jankten ze verschrikkelijk. Wat wil je ook? Ze waren helemaal door elkaar geschud. Het is een wonder dat ze geen gebroken poten hadden. Ik snap niet hoe je zoiets kunt doen.’’