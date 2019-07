Baasje verliest kort geding om hond: Lady moet bij Nieuwerkerks stel blijven

poll Ook zoveel zwerfvuil in de buurt? Stuur ons jouw foto's

20:08 Straten in Rotterdam zijn vies en liggen vol rommel. Tot grote frustratie van bewoners gaat de gemeente Rotterdam 17 miljoen euro bezuinigen op onderhoud van de buitenruimte, waaronder het schoonhouden van de straten. Terwijl de klachten over vuil op straat toenemen, discussiëren politici over de beste aanpak van vervuilers. Wat is volgens jou de beste oplossing?