Baasje zieke hond in zak en as: geen geld voor operatie

De Capelse Inge Iedema (53) zit in zak en as. Haar hond Zuri heeft dringend een operatie nodig aan zijn knie, maar daar heeft ze simpelweg het geld niet voor. ,,Het is mijn kindje." Haar buren zijn een crowdfundingsactie gestart.

Ze barst in snikken uit als ze over haar geliefde Zuri praat. Het bakbeest van het ras Boerboel met zijn zwarte vacht is haar alles. Maar de hond, die nog maar twee jaar oud is, verkeert niet in een goede gezondheid.

Al in 2016 werd het beest aan zijn rechter achterpoot geopereerd. Er zijn problemen met zijn kruisbanden waardoor hij pijn heeft bij het lopen. Nu moet ook zijn linkerpoot dringend geopereerd worden.

Pijnstillers

,,Hij heeft veel pijn. Dat zie je aan de manier waarop hij loopt", vertelt Iedema uit Capelle aan den IJssel. ,,Ik geef hem pijnstillers, maar dat wil ik ook niet teveel doen want dan wordt hij daar immuun voor. Door de pijn gaat hij anders lopen. De kans is groot dat als dit te lang duurt hij ook last krijgt van andere gewrichten."

Voor de vorige operatie betaalde Iedema 2.500 euro. ,,Dat ben ik nog steeds aan het afbetalen. Daar ben ik pas eind 2019 mee klaar. Ik heb alles voor Zuri over, maar ik heb gewoon geen geld voor nog een operatie."

Quote Ik zou niet weten wat ik zonder Zuri zou moeten. Ik ben alleen Inge Iedema De Capelse zit in de bijstand en heeft last van zware depressies. ,,Zuri helpt me om buiten te komen. Ik zou niet weten wat ik zonder hem zou moeten. Ik ben alleen. Ik heb wel kinderen, maar die zijn al groot." In het wijkje, in de buurt van het Slotpark, zijn de hondeneigenaren hecht. De buren trekken zich het lot van Zuri zo erg aan dat zij een crowdfundingsactie zijn gestart op de website doneeractie.nl om geld in te zamelen voor de benodigde operatie.

Maatje

,,Het is zo'n jonge hond. Die heeft nog een heel leven voor zich. Dit is ontzettend zielig en Zuri is heel belangrijk voor zijn baasje. Hij is ook echt een maatje van veel honden in de wijk", vertelt Petra Teterissa die zich inzet om het geld bij elkaar te sprokkelen. ,,We kunnen geen maanden meer wachten, dus we hopen dat mensen een paar euro's kunnen missen." Er is al 870 euro ingezameld.