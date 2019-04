Baasjes van gevonden hond Jack melden zich: ‘We houden zielsveel van hem!’

UpdateHond Jack werd vandaag achtergelaten aangetroffen in het Plaswijckpark in Rotterdam. Volgens het Dierenopvangcentrum Vlaardingen kon de bejaarde viervoeter kon nauwelijks nog op zijn poten staan en stond hij vastgebonden vol in het zonnetje. De baasjes van Jack hebben van zich laten horen: ‘Wij houden zielsveel van dat dier!’

De eigenaren van Jack hebben zich boos gemeld. De man weerlegt het bericht dat de Dierenopvang naar buiten heeft gebracht via Facebook. Daarin valt te lezen dat ‘de oude vrij dikke husky bij een bolderkar was vastgebonden’. In het park, gelegen tussen de wijken Schiebroek en Hillegersberg, werd er nog iets over de gevonden hond omgeroepen in de hoop de baasjes te vinden. ‘Het arme dier kon amper nog op zijn poten staan en stond op een gegeven moment in de volle zon.’

Maar dat de bejaarde Jack niet meer op zijn pootjes kon staan, is volgens zijn baasjes niet verwonderlijk. Het 14-jarige dier, met die leeftijd dus hoogbejaard, lijdt aan artrose. Daarvoor krijgt Jack iedere avond medicijnen, maar vanavond niet. Hij kan nog niet opgehaald worden bij het asiel. ,,Deze hond is 14 jaar en elke dag bij ons. We houden zielsveel van dat dier. Hij heeft artrose, dus dan zakt hij inderdaad door zijn poten. Hij is daarvoor behandeld en er aan geopereerd. Hij krijgt ook dagelijks medicijnen.’’

Onafscheidelijk

Ze zijn boos en verdrietig over het bericht dat naar buiten is gebracht. Júist omdat ze zoveel om Jack geven. ,,Hij was een zwerfhond in Berlijn en mijn vriendin vond hem op straat toen ‘ie ongeveer 1 jaar was. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.’’

Jack gaat altijd overal mee naartoe. Juist als ze hem thuislaten en zonder hem weggaan, raakt de hond van slag. Dat ze hem nu niet kunnen ophalen, dat vinden ze het ergst. ,,Al was het drie uur 's nachts, dat maakt niets uit. Maar dat kan dus gewoon niet.’’

De baasjes benadrukken dat de hond de schaduw kon opzoeken, maar dat de hond graag in de zon ligt. ,,Er stond ook water bij hem en hij lag op een dekentje.’’ Overigens is Jack geen husky zoals in het bericht van het opvangcentrum staat, maar een malamute.

Morgenochtend gaan de eigenaren van Jack de hond ophalen en in gesprek met het asiel.