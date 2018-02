Baby geboren op vluchtstrook A13

Politie zoekt tevergeefs zorg voor oude man met lege koelkast

17:20 Een poging van de politie om zorg te regelen voor een 92-jarige Hoogvlieter liep zaterdag op niets uit. De man was in de war, had helemaal geen geld in huis en een lege koelkast. ,,Waarschijnlijk had hij al een aantal dagen niet of nauwelijks gegeten.’’