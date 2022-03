Baby gruwelijk mishandeld: talloze breuken en bloedingen. ‘Ze schrikt als iemand bij haar hals of gezicht komt’

Rotterdam­mer schuldig aan het verkopen van ‘oerwoud­vlees’, maar waar hij is weet niemand

Gerookte gorilla? Een stuk gedroogd bizonvlees? Schrik niet; er is vraag naar. En er wordt flink voor betaald. Een winkelier in Rotterdam verkocht ‘oerwoudvlees’ als delicatessen in zijn Africa Shop in Hillesluis. Justitie is naar hem op zoek omdat de rechtbank hem schuldig heeft bevonden aan de verboden handel.

