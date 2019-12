Badr Hari duikt na dramatisch einde kickboksduel op in Rotterdamse dansclub

Update Man (38) met steekwond uit het water gered, zoektocht naar nog een inzittende

16:29 Een man (38) is vannacht met zijn auto te water geraakt bij de Parkkade in Rotterdam. Toen de hulpdiensten de man uit de auto bevrijdden, werd duidelijk dat hij ook een steekwond had. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis én aangehouden. De man, de bestuurder van de auto, verklaarde uren later dat er nog iemand in de auto zat.