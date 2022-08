Ballerina Bonnie Doets van Scapino Ballet stopt met dansen

Sterdanseres Bonnie Doets stopt met dansen. Doets danst sinds 1993 bij het Scapino Ballet is tot op heden in dienst bij het Rotterdamse dansgezelschap. Maar na dertig jaar gaat zij daar een andere functie vervullen. Dat maakte het Scapino Ballet vandaag bekend via een post op Facebook.