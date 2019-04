BAM en Besix toegevoegd aan bouwteam voor nieuw Feyenoordstadion

,,De Nieuwe Ploeg treedt vanaf volgende week toe tot het ontwerpteam dat bezig is met het uitwerken van het definitief ontwerp voor het nieuwe stadion.‘’

Het ontwerpteam bestaat verder uit OMA (architect), Royal Haskoning DHV (constructeur/adviseur), IGG (kostprijsdeskundige) en nog een aantal andere adviesbureaus. ,,Naar verwachting wordt de aannemingsovereenkomst voor de bouw van het stadion medio 2020 gesloten‘’, zo meldt de projectorganisatie. De eerste paal van de toekomstige voetbaltempel is voorzien in het voorjaar van 2021.

Thuisbasis

De Nieuwe Ploeg was eerder betrokken bij de ontwikkeling en bouw van vele stadions in Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika, en andere delen van de wereld. BAM deed eerder een poging om de huidige Kuip te renoveren. Besix was onderdeel van het initiatief Red de Kuip, dat eveneens de monumentale thuisbasis van Feyenoord wilde behouden.