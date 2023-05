Bankjes op Rotterdam Centraal keren niet terug, in plaats daarvan nu ‘stenen poefjes’

Op struin­tocht door bedreigde Landtong: ‘Een tocht zonder echte wandelpa­den’

De Landtong van Rozenburg geldt als een bijzonder stuk natuur in het Rotterdamse havengebied, dat vaak bedreigingen heeft moeten weerstaan. Op dit moment zijn er plannen voor de komst van een megawindmolen, al is daar nog veel verzet tegen. Er is inmiddels wel een omgevingsvergunning aangevraagd.