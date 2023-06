Barbecue om half 11 ‘s ochtends veroorzaakt rook- en stankoverlast in IJsselmonde

Update Brandbare stof vrijgeko­men bij lekkage Shell Pernis

Bij Shell Pernis op de Vondelingenplaat is dinsdagochtend een lekkage ontstaan. Het gaat om de brandbare stof NAFTA, laat Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De brandweer is ter plaatse om te voorkomen dat het stof in brand vliegt. De lekkage is inmiddels gestopt.