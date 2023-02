Barendrecht wil asielopvang op gemeentegrens, Rotterdam boos: ‘Dit is in feite een Rotterdams azc’

indebuurt.nl Van proppen in Salou naar bioscoop­film: Costa! gaat over het leven van Rotterdam­mer Ian

De kans is groot dat je in de zeroes de film ‘Costa!’ honderd keer hebt gezien. De romantische komedie met Daan Schuurmans en Georgina Verbaan was een enorme bioscoophit. Fun fact: het verhaal is gebaseerd op de Rotterdammer Ian van Eck.