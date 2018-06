Leerkracht verdacht van misbruik kinderen

Een Barendrechtse onderwijzer (41) wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht kinderen seksueel te hebben misbruikt. Onder de vermeende slachtoffertjes is een 6-jarig meisje, een scholiere van een basisschool in Gouda, dat meermaals door de leerkracht zou zijn betast.

De docent is de afgelopen jaren als inval-onderwijzer op scholen werkzaam geweest. Hij wordt er naast het misbruik tevens van verdacht kinderporno te hebben vervaardigd.

De door de aanklager ten laste gelegde feiten zouden zijn gepleegd in het Zeeuwse Oostkapelle, Oud-Beijerland, Barendrecht en Gouda. Daarbij zou het gaan om het misbruik van één meisje en twee jongens. Onduidelijk is of de onderwijzer zich alleen onder schooltijd vergreep aan de jongens of dat het ook in privésituaties gebeurde.

De man zou het seksuele misbruik zijn begonnen in januari 2013, bij een jongen uit Oostkapelle die toen 8 jaar was. Volgens de aanklacht heeft de man zich gedurende een periode van zeker vier jaar meermaals aan het knulletje vergrepen. Het OM stelt dat daarbij onder meer sprake geweest van binnendringen in het lichaam; verkrachting dus.

Filmpjes

Maar ook zou de docent met zijn mobiele telefoon foto’s en filmpjes hebben gemaakt van het misbruik van de jongen. Daarop is te zien dat de man en het ventje seksuele handelingen bij elkaar verrichten. Een andere minderjarige knul kreeg van de Barendrechter een foto met daarop de penis van de man via internet toegestuurd.

De kinderporno werd door de recherche gevonden op computers van de man, een laptop, usb-sticks, een telefoon en een camera. De verdachte heeft onder andere gewerkt op basisschool De Zeppelin in Barendrecht. Hij is daar in 2014 weggegaan. Daarna gaf hij les in Gouda.