Baroeg heeft nu eigen plekje in MiniWorld: ‘Het geeft echt het effect wat we wilden hebben’

videoWie wat van de sfeer wil meekrijgen van Baroeg, hoeft niet per se meer naar het muziekpodium aan de Spinozaweg toe. Baroeg heeft namelijk zijn eigen plekje gekregen in MiniWorld Rotterdam. Daar staat sinds woensdag een speciale maquette mét muziek.

De miniatuurversie van Baroeg werd gisteren onthuld in het grootste overdekte miniatuurparadijs van Nederland. Dido Geluk is teamleider van het modelatelier én vaste bezoeker van het poppodium. Hij heeft de mini-Baroeg voor een groot deel gebouwd.

Vanuit wie kwam het initiatief?

,,Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van Baroeg vorig jaar zijn MiniWorld en Baroeg met elkaar in contact gekomen. We vonden het leuk om een wederzijdse actie rond het jubileum te doen, en we kwamen al snel hierop uit. We wilden echt iets spectaculairs neerzetten, en dat is gelukt!”

Was het een lastig project?

,,Soms wel: het gebouw heeft veel hoekjes en we hadden alleen een papieren bouwtekening van veertig jaar geleden. Sindsdien zijn er aan het gebouw best wat aanpassingen gedaan. Ook de graffiti op het gebouw was best een uitdaging. Ik ben vooral met het gebouw zelf bezig geweest, waarna collega’s van mij het verder hebben afgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan verlichting en muziek, die natuurlijk niet mochten missen. Al met al hebben we er zo’n vijf weken over gedaan.”

Ben je blij met het resultaat?

,,Zeker! Het is erg mooi geworden en ik sta er volledig achter. Het is echt een spektakel: het dak gaat open en de muziek staat lekker hard. Het geeft het effect wat we wilden hebben: een stukje beleving en ervaring.”

Welk plekje heeft de Baroeg gekregen?

,,In Rotterdam hadden we nog een parkje waar we niet veel mee deden. Speciaal voor Baroeg hebben we het aangepast naar de omgeving van het Spinozapark. Het is geen exacte kopie, maar het heeft wel dezelfde setting.”

