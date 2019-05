Barst in politieke steun nieuw stadion Feyenoord

Dierenambu­lan­ce redt na 3,5 uur graafwerk eendenkui­kens uit ondergrond­se pijp

16:41 Medewerkers van de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid zijn gisteren in Bergschenhoek maar liefst 3,5 uur in de weer geweest om vijf eendenkuikens te redden. De kuikens waren op een bedrijventerrein in een ondergrondse pijp terecht gekomen. Samen met de eigenaar van het bedrijf is er alles in het werk gesteld om de pulletjes weer met hun ongeruste moeder te verenigen.