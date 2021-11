Bart en Darcy wonen in een kubuswoning: ‘Ons uitzicht is echt prachtig!’

,,We hadden pure mazzel dat dit huis vier jaar geleden vrijkwam”, vertelt Bart Bergmeijer glunderend. ,,We waren samen op zoek naar een apart huis met karakter, géén gewone rijtjeswoning, en bij voorkeur gelegen in een leuke centrale buurt. Nadat we dit huis zagen op Funda, hadden we op een donderdagavond een bezichtiging en al op vrijdagavond wisten we: deze jaren 80 kubuswoning was écht voor ons.”