Basejump vanaf Euromast loopt af met nat pak

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra niet overtuigd van locatie nieuwe oeverver­bin­ding

17:24 De komst van een extra brug of tunnel in Rotterdam ten koste van een nieuwe oeververbinding tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk is nog geen gelopen race. Als het aan Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) ligt, worden de voor- en nadelen van beide locaties nog eens naast elkaar gelegd.