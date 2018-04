Beau hoorde hele nacht jongetje huilen in brandwondencentrum

Column Ah, daar kenden ze Michael dus ook allemaal al

31 maart Ik ken heel die Michael niet. Maar Michael kent mij wel. Hij schreef mij een mail die op zich vriendelijk begon. Hij hield er niet van om te oordelen. Mooi, ik ook niet. Maar hij was wel bang dat mijn familieleden, vrienden en bekenden daar anders over zouden denken. Want wát als hij nou eens de video die hij van mij had gemaakt openbaar zou maken.