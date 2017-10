Beautybloggers geven offline schoonheidstips

Ooit waren beautybloggers Vera Camilla, Cynthia Schultz, Debbie Zwiers, Serena Verbon en Lotte Nijborg beauty-amateurs. Inmiddels weten ze ongeveer alles wat er te weten valt over make-up en lichaams- en haarverzorging, en kennen ze het antwoord op bijna elke beautyvraag. Ze besloten hun krachten te bundelen in het Beauty Bloggers Boek.



Het boek werd gemaakt in samenwerking met Etos en bevat meer dan 145 pagina’s boordevol beauty met tips, trends en interviews met de vijf bekende beauty-influencers. Daarnaast is er ruimte voor visagist Xelly Cabau van Kasbergen - zusje van Yolanthe - , die door middel van vijf ‘masterclasses’ laat zien hoe je op niet al te ingewikkelde wijze toch een mooie look kunt creëren met de producten van het eigen merk van Etos. Het boek heeft een oplage van 200.000 exemplaren.