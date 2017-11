Bedreigde bibliotheek mogelijk toch langer open

,,De leden besloten vrijwel unaniem dat de bieb één van onze tien speerpunten wordt’’, aldus lijsttrekker en huidig wethouder Lennart van der Linden. Hij wijst erop dat sinds de opknapbeurt van Het Kruispunt het ledental van de bibliotheek in Barendrecht met zo’n 25 procent is gestegen. ,,Daarom willen we in 2018-2022 óók die bibliotheek moderniseren. Het is een belangrijke voorziening voor de wijk en die mag wat ons betreft meer aandacht en uitstraling krijgen.’’



Vier jaar geleden was de (terug-)verhuizing van de bieb naar Het Kruispunt het speerpunt van de EVB. Het nieuwe verkiezingsprogramma wordt dinsdag gepresenteerd.