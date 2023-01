Bedrijf in luxe juwelen en exclusieve horloges komt naar Rotterdam: ‘We kunnen niet wachten’

Even naar de binnenstad om een auto te kopen: ‘Verrast dat consument al zo ver is’

Nieuw in de winkelstraat: autoshowrooms. Een Volvo kopen? Of een Cupra? Dat kan in Rotterdam tegenwoordig tijdens het shoppen op de Meent en de Karel Doormanstraat. Volgens de dealers hebben de vestigingen in de binnenstad de toekomst. ,,Hier kunnen mensen even auto’s voelen, ruiken en proeven.’’

10 juli