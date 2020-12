Bedrijfspand in Rotterdam-Oost beschoten

Bedrijf reageert op ophef over tegenhou­den hospice: ‘We willen goede buren zijn’

12 december Het Rotterdamse bedrijf Steens & Partners ligt onder vuur omdat het de verbouwing van een naburig hospice in Ommoord stil wil laten leggen. De directie ontkent dat ze tegen de zorginstelling is. ,,We willen juist goede buren zijn.’’