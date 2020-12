Bedrijfspand Rotterdam-Nesselande beschoten, raam doorzeefd met kogels

Een bedrijfspand aan het Christa Ehrlichhof in Rotterdam-Nesselande is in de nacht van zaterdag op zondag rond kwart over drie beschoten. De politie vond op straat meerdere hulzen. Een van de ramen van het bedrijfspand is compleet doorzeefd met kogels.