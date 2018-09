Bedrijven op plek nieuwe stadion van Feyenoord: We zitten hier goed

Nieuwe bestraling bij kanker nu om de hoek

14:32 Kankerpatiënten kunnen voortaan voor protonentherapie, een nieuwe behandeling van kanker, terecht in een speciale kliniek in Delft. De eerste patiënt is afgelopen week met succes bestraald met protonen bij HollandPTC, dat is gebouwd in opdracht van onder meer het Erasmus MC.