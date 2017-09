Beeldjes Cruijff vliegen over de toonbank

Het beeld van kunstenares Corry Ammerlaan-Van Niekerk is uitgebracht ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Johan Cruyff Foundation. Het beeld met een verkoopprijs van 69 euro is in een gelimiteerde oplage op de markt gebracht. De opbrengst is grotendeels voor de Cruyff Foundation.

,,Het succes komt voor mij niet als een verrassing'', aldus Ammerlaan. De Bleiswijkse kunstenares maakte eerder alle bronzen beelden voor het Elftal van de Eeuw, dat staat voor het bondskantoor van de KNVB in Zeist. ,,Mensen willen de laatste beelden hebben van Johan Cruijff. Over een tijdje wordt zijn mal niet meer bijgegoten.''

Spelers uit het Elftal van de Eeuw, zoals Ruud Gullit en Willem van Hanegem, kwamen destijds naar Artihove om te kijken of de beelden wel leken en te vertellen over hun sterke been. ,,Dan kon ik dat accentueren'', vertelt de Bleiswijkse. ,,Cruijff is ook langs geweest. Hij was duidelijk aanwezig en bepaalde veel. Later ontving ik van hem nog een bos bloemen.''