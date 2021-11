Beethovens Vijfde met een hartritmestoornis, zó klinkt dat dus

Van Kruimeltje tot Pietje Bell: in geen enkele andere stad ravotten boekenhel­den zo graag als in Rotterdam

‘Zelfs in zijn wildste dromen had hij het zich niet zó wonderbaarlijk voorgesteld. Rotterdam. Tersluiks wreef hij een paar keer zijn ogen uit...’ In tal van oude kinderboeken uit de eerste helft van de vorige eeuw duikt de Maasstad op. Zaterdag opent de expositie ‘Rotterdamse jeugdboeken 1900-1965’ en verschijnt een gelijkluidend boek.

15 november