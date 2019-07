Begeleider zorginstelling (35) steelt 56.000 euro van kwetsbare ouderen

Aangehou­den man verstopt 22 zakjes drugs in zijn onderbroek

15:17 Een 32-jarige Rotterdammer is in de nacht van maandag op dinsdag in Dordrecht opgepakt voor het rijden op een gestolen scooter. Ook had hij verschillende zakjes drugs bij zich, waarvan hij een deel op een bijzondere plek had verstopt, meldt de politie.