Bekend Feyenoord-café beschadigd door ontploffing: ‘Dit was gewoon een aanslag’

Bij het bekende café ‘t Haantje aan de Bierens de Haanweg in de Rotterdamse wijk Lombardijen is in de nacht van dinsdag op woensdag rond één uur een ontploffing geweest. Vermoedelijk ging het om een vuurwerkbom. De eigenaar van het café zit stuk: ‘Wie doet ons dit aan?’

De explosie veroorzaakte volgens een politiewoordvoerder forse schade, ramen en de toegangsdeur van de kroeg raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. Ten tijde van de ontploffing was de kroeg dicht en er was niemand aanwezig in het pand. De politie zegt dat nog niet duidelijk is waarom het horecapand doelwit was. ,,Dat gaan we onderzoeken”, aldus de politievoorlichter die getuigen oproept zich te melden.

‘t Haantje is al decennialang een legendarisch Feyenoord-café, en was ooit de stamkroeg van trainer Ernst Happel. Nog altijd kijken veel fans er de uitwedstrijden van Feyenoord, en verzamelen ze zich er voor thuiswedstrijden om daarna naar het stadion te gaan. 't Haantje staat in Rotterdam-Zuid bekend als een gezellig en gemoedelijk eetcafé.

Gewoon kut

Eigenaar Willem Bollaart (49) zit er doorheen. ,,We zijn net weer open na tien maanden sluiting door corona, en dan gebeurt dit", zegt hij. ,,Dit was gewoon een aanslag. De deur ligt eruit, vier of vijf grote ramen zijn kapot. Maar de emotionele schade is ook heel groot. Wie doet dit ons aan?”

Bollaart zegt geen idee te hebben wie achter de explosie kan zitten. ,,Boze klanten hebben we niet gehad. We zijn net zes dagen weer open en het is alleen nog maar gezellig geweest op het terras. Vijanden heb ik ook niet. Ik heb echt geen idee.” Of er een verband kan zijn met Feyenoord-Ajax, de wedstrijd die komende zondag wordt gespeeld? Bollaart: ,,Dat zei de politie ook al. Ik kan het me niet voorstellen. Maar ja, iets anders kan ik me óók niet voorstellen. Het is gewoon vreselijk.”

Volledig scherm Agenten doen onderzoek na de explosie in de nacht van dinsdag op woensdag. © AS Media

