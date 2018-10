Bekend Nederland op de groene loper voor All Stars de musical

Na een daverend applaus en een staande ovatie viert de cast het einde van de succesvolle eerste voorstelling met gejuich en bier. Regisseur Frank Lammers is heel trots. ,,We hebben gewonnen. Drie punten in de tas”, zegt de acteur die ook in de serie van All Stars speelde. ,, Als we zo aanvallend en met pressie blijven spelen, maken we zeker kans op het kampioenschap.”



Mike Weerts, die keeper Willem speelt, vertelt dat de voorbereidingsperiode pittig was. ,,We hebben vrijwel de hele try-outperiode dingen veranderd. Gisteren was de voorstelling eigenlijk pas helemaal af. We mogen heel blij zijn met een première als deze." Thomas Acda speelde dezelfde rol in de film, maar Weerts heeft geen advies van Acda gekregen. ,,Ik ben ook veel beter dan Thomas", grapt hij. ,,Nee, dat is flauwekul, maar ik heb er echt mijn eigen Willem van gemaakt."



Lucas Hamming, die zijn musicaldebuut maakt met de rol van Johnny, vond het een magische ervaring. ,,Ik was superzenuwachtig, maar het was heel leuk. Ik had nooit gedacht dat ik in een musical zou spelen, maar dit inspireert me wel om er meer mee te doen." Hoofdrolspeler Jim Bakkum noemt het een droompremière. ,,We kregen ongelofelijk veel terug uit de zaal. Er werd veel gelachen en ik denk dat we het niet beter hadden kunnen doen vanavond.”