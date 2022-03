Bekende coronademonstrant aangehouden aan einde turbulente rechtszaak

Van F. is in het oosten van Nederland een bekend gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen. Verleden jaar verhuisde hij naar Schiedam en dook op bij de Coolsingelrellen. Met zijn camera filmde Van F., ondertussen commentaar gevend: ,,Welkom in de hel van Rotterdam. Amsterdam, wat doen jullie? Koffie drinken? Utrecht, wat doen jullie? Laat deze vlam zich verspreiden over Nederland en dit een voorbeeld zijn voor de hele wereld.’’