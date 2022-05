Bekende Feyenoorders: ‘Dit is toch werelds, niet dan? Weergaloos gewoon, man’

John de Bever, volkszanger:

,,Eén kaassoufflé, een goulashkroket, twee frikandellen en een pikanto. Dat is er doorheen gegaan tijdens de wedstrijd. Echt, het is maar goed dat Feyenoord niet elk jaar zover komt in Europa, anders had Johnny nu tweehonderd kilo gewogen. Man, die spanning was niet te harden op de bank. Vooral in die laatste tien minuten, toen die Fransen alles of niets speelden, had ik het niet meer. Maar goed, de wedstrijd eindigde gelukkig zoals deze meestervoorspeller jullie dit vooraf al had verteld: in 0-0. Fantastisch. Ik heb er geen woorden voor, zo trots ben ik op mijn club. En AS Roma pakken we ook, reken maar. Schrijf maar op: 3-1. Man, dit team zit zo goed in elkaar. De spelers stralen zoveel onoverwinnelijkheid. Dit is Feyenoord, zoals je Feyenoord wil zien. Mochten de fans het willen, dan kom ik voor ze zingen in De Kuip. Gratis en voor niets. Echt, je wil gewoon niet geloven hoe blij ik ben om supporter te zijn van de mooiste club ter wereld.”