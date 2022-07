Bekende knuffelolifant Olli begint orkest in prentenboek: ‘Muziek is voor alle kinderen’

Wat als je een orkest wil beginnen, maar de muzikanten spreken allemaal een andere taal? Voor die uitdaging komt de bekende Rotterdamse knuffelolifant Olli te staan in zijn eigen Gouden boekje Olli begint een Orkest , dat op zondag 18 september uitkomt. Schrijfster Didi Bok en illustrator Hein Mevi willen, in samenwerking met Emmeline Mooij, het Hellendaal Muziek Instituut en Het Rotterdams Jeugd Symphony Orkest, kinderen stimuleren om aan de slag te gaan met muziek.

Olli die een orkest begint... hoe gaat dat eruit zien?

,,Olli komt terwijl hij het orkest begint allerlei dieren tegen, maar iedereen spreekt een ander taal. Zo ziet hij eerst een Mexicaans hondje dat alleen Spaans spreekt. Dat hebben we bewust niet vertaald, zodat de kinderen dit zelf kunnen ontdekken. Later komt hij ook een muis tegen die alleen maar piept en een vis die alleen maar fonetisch kan. Ze communiceren met muziek. Er zit een spannend geheel in, niet alle dieren houden van muziek, maar die worden ook overgehaald. Het is een heel beeldend boek.’’

Wat voor (muzikale) boodschap willen jullie hiermee overbrengen?

,,Dat muziek verbindt. Welke cultuur of welke achtergrond je ook hebt, muziek is een recht, het is voor iedereen. Het is essentieel voor kinderen van alle niveaus en achtergronden.’’

Waarom heeft Olli de hoofdrol gekregen?

,,Olli is natuurlijk een bekende Rotterdammer, hij is leidend en inspirerend en houdt van kinderen te stimuleren en te verbinden via muziek. Olli staat voor Rotterdam en muziek voor alle kinderen. We hebben ook het project Olli begint een orkest, dat gebaseerd is op het boek. Daarin wordt bijvoorbeeld een Olli-melodie geschreven door bekende componist Joey Roukens.’’

En hoe gaan de kinderen dan aan de slag met muziek?

,,Na de lancering van het boek worden kinderen opgeroepen om een eigen muziekstuk te componeren. Olli komt ook in de stad te staan, dan met een gouden drol. Daar kunnen de kinderen hun muziekcompositie in doen. Muziek maakt je happy en wij worden blij van alles wat kinderen blij maakt.’’

Volledig scherm In het prentenboekje begint Olli een orkest met muzikanten die allemaal een andere taal spelen. © Didi Bok

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.