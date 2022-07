Bekende muziekproducer doodgeschoten in Rotterdam: ‘Dit doet pijn man’

ROTTERDAMMERS Als tiener verkocht hij drugs. Nu verdient Siki (29) zijn geld als artiest en monteur: ‘Je kan altijd wat van je leven maken’

Als Siki Martina (29) in zijn tienerjaren in IJsselmonde ontspoort, stuurt zijn moeder hem tijdelijk naar zijn vader in Curaçao. Terug in Nederland maakt hij een mbo-studie af, wordt onderhoudsmonteur, dj/producer én acteur. ,,Je kan altijd wat van je leven maken.”

