Bekeuring voor tientallen automobilisten die Maastunnel-file omzeilen door noodrijbaan te gebruiken

met video Anneloek maakte film over sportende Rotterdam­se senioren: ‘In een trainings­pak is iedereen is hetzelfde’

De Rotterdamse regisseur Anneloek Sollart volgde voor haar nieuwe film Blijven Gaan een bijzonder groepje senioren in de sportschool in Delfshaven. Vijf mannen en vrouwen op hoge leeftijd die allemaal hun eigen reden hebben om fit te blijven en met elkaar lief en leed delen. Donderdag gaat de korte docu in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

22 september