Column Aanhangers én tegenstan­ders van Erdogan willen hun verhaal kwijt

7:48 Pas op. We worden aan de lopende band gewaarschuwd. Turken zitten niet te wachten op een filmcrew uit Nederland. Enkele dagen voor de verkiezingen komen we aan in Istanboel. De sfeer is gespannen. De kans bestaat dat de oppositie na 16 jaar de Turkse president Erdogan kan verslaan. Het is nu of nooit.