Bekijk hier de uitslag van de provinciale verkiezingen in jouw gemeente

Sentiment bij Feyenoord en Ajax compleet anders in aanloop naar de Klassieker

Nog vijf dagen tot De Klassieker van komende zondag in Amsterdam. Ajax kan de koppositie heroveren, Feyenoord kan de beslissende demarrage plaatsen in de eredivisie. De voorpret is al lang en breed begonnen. Dit worden de gespreksonderwerpen bij de koffieautomaat of in de voetbalkantine.