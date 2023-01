Belastingdienst en douane doen inval bij Club Blu, waar deuren al maandenlang dichtzitten

De belastingdienst, douane en politie hebben woensdagochtend een inval gedaan bij Club Blu, de Rotterdamse uitgaansgelegenheid met de opvallende koepel naast de A20 die al maandenlang gesloten is. Eigenaar Ibrahim Y. wordt verdacht van drugshandel, maar is voortvluchtig.

Een ooggetuige meldt dat er vrachtwagens klaar staan bij de Prins Alexanderlaan in Rotterdam-Alexander. Op alles van waarde zou beslag worden gelegd. Of dit dan is vanwege een belastingschuld of het onderzoek naar criminele activiteiten van de eigenaar, kan de belastingdienst vanwege de ‘geheimhoudingsplicht’ niet zeggen.

Handgranaat voor de deur

De medewerkers van de belastingdienst en douane lopen in de ochtend de trappen van de nachtclub op, die de afgelopen jaren al zo vaak in het nieuws was. In 2017 lag een handgranaat voor de deur. Het bleek het begin van een reeks incidenten, waarbij ook de woorden ‘War’ en ‘Oorlog’ op de deur werden gespoten. Ook Y.’s club in Zoetermeer moest het meermaals ontgelden: de zaak werd twee keer in brand gestoken én er lag al twee keer een granaat voor de deur.

Wat de aanleiding voor de lange reeks incidenten is, blijft ongewis. Burgemeester Aboutaleb bracht eigenaar Y. in verband met de georganiseerde misdaad en probeerde de zaak meermaals te sluiten en het huurcontract te verbreken. Het opvallende gebouw met de koepel aan de Prins Alexanderlaan is eigendom van de gemeente.

In 2022 werd duidelijk dat Y. volgens het Openbaar Ministerie echt actief was in de onderwereld: hij wordt verdacht van een groot cocaïnetransport in 2021, dat aankwam in de haven van Antwerpen. Berichtenverkeer tussen Y. en anderen zou dat bewijzen. Ook denkt het OM dat Y. zijn club in Zoetermeer kocht met drugsgeld, om het op die manier wit te wassen.

Club Blu is inmiddels gesloten, de vergunning is ingetrokken en Y. is vertrokken uit Nederland. De onderneming is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Y. runt in Dubai een ander filiaal van Club Blu. Hij is voortvluchtig en ontkende in het AD eerder al alle beschuldigingen. Achter de intimidaties zat volgens hem ‘iemand die deed alsof hij mijn vriend was, maar mij wilde afpersen.’

