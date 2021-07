Bemanning ‘blokkeerschip’ Ever Given krijgt in Rotterdam mutsen en chocola

Voor de 24 opvarenden is Rotterdam de eerste haven die zij in lange tijd aan doen. De in maart uit China vertrokken containerreus lag na het ongeluk maanden vast in het Suezkanaal, waarbij zij de belangrijke vaarweg ook nog een kleine week blokkeerde. De Indiase bemanning zal niet veel van Rotterdam zien, want ze mag vanwege coronaregels niet van boord van rederij Evergreen.



Reden voor zeemanscentrum The Bridge uit Oostvoorne om cadeaus af te leveren bij het schip, zegt coördinator Marco Benedict van de vrijwilligersorganisatie. Hij heeft met de matrozen te doen; lang van huis, maanden van onzekerheid en nu ze dan eindelijk in veilige haven zijn, mogen ze het schip niet af. De linnen tassen zijn speciaal bedrukt met de tekst ‘Ever Given! Welcome to the Port of Rotterdam’.