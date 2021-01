Bemanning van veerboot besmet met corona, Stena Line haalt schip voorlopig uit de vaart

UpdateBemanning van de veerboot Stena Hollandica is besmet met corona. Het schip blijft voorlopig in Hoek van Holland liggen, heeft Stena Line vanmorgen besloten.

De Stena Hollandica meldde woensdag dat een personeelslid aan boord klachten had. Het schip was op dat moment onderweg naar Nederland. Het meerde ‘s avonds aan in Hoek van Holland, waarna de bemanning is getest door de GGD. Volgens woordvoerder Ruud Nijhout van Stena Line zijn zo’n 16 mensen besmet gebleken. ,,Die zijn gelijk in quarantaine gegaan.’’

Nog onduidelijk is om welke coronamutatie het gaat. De waarschijnlijk veel besmettelijkere Britse variant heeft in het Verenigd Koninkrijk de overhand. In Nederland is alles er op gericht om verspreiding van deze virusvariant uit Engeland te voorkomen.

Voorlopig in Hoek van Holland

Het schip ligt voorlopig in Hoek van Holland, totdat zeker is dat verder niemand van de bemanning besmet is. Op z’n vroegst vertrekt de veerboot volgens Nijhout zaterdag weer.

Het vaart dan met minder bemanning. ,,Daarom is besloten geen andere passagiers mee te nemen dan vrachtwagenchauffeurs.’’ Volgens Nijhout hebben die nauwelijks contact met het personeel aan boord.

Besluit

Het besluit om geen passagiers mee te nemen geldt ook voor het zusterschip Stena Britannica dat op hetzelfde traject vaart. Stena Line vervoerde al nauwelijks passagiers, omdat mensen door de pandemie minder reizen. De Hollandica heeft gewoonlijk 60 personeelsleden aan boord.

De Stena Hollandica heeft normaal plek voor 1200 passagiers en 230 (vracht)auto’s. Het ruim 225 meter lange schip pendelt dagelijks tussen het Engelse Harwich en Hoek van Holland.

