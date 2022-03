Beneluxtunnel deels afgesloten na ongeluk met caravan

Kettingbot­sing met acht auto's en ongeval bij Beneluxtun­nel zorgen voor flinke files op A15

Wie dinsdagochtend via de A15 richting Europoort rijdt, moet rekening houden met flinke vertraging. Zo ontstond vroeg in de ochtend een flinke file op de snelweg door een kettingbotsing waarbij zeker acht auto’s betrokken waren. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

23 november