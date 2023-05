‘Benut lessen uit de wederopbouw voor de huidige wooncrisis en stop met slopen’

DE KWESTIE (GESLOTEN) Yogadocent na detox in Mexico op ic, zonder verzeke­ring: moet de overheid haar helpen?

Een detox, een grote reiniging van het lichaam, is bij yogadocente Denise Ermes vreselijk misgegaan in Mexico. Het leverde haar een gescheurde slokdarm en geperforeerde longen op. Ze was vergeten een reisverzekering af te sluiten en mogelijk lopen de ziekenhuiskosten in de tonnen. Wat vindt u? Zou de overheid moeten helpen?