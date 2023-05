Beroemde Verwoeste Stad arriveerde op z'n kant in Rotterdam: ‘Het beeld blijft indrukwekkend’

rotterdam van toen Rellen in de Afrikaan­der­wijk en spanning of het laatste nieuws meekon: hectische avonden op de redactie

Even het laatste nieuws checken op AD.nl? Tegenwoordig is het heel normaal ja, maar vijftig jaar geleden moesten we wachten tot de krant in de bus viel. Of de benenwagen nemen en onze neus tegen vitrines van de dagbladen drukken.